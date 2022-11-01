Маринованные опята станут отличной альтернативой банальным шампиньонам, а готовятся они очень просто. Главное после этого – дать банкам хорошенько настояться в прохладном месте, лучше всего – от месяца и больше. Но кстати, мы нашли и несколько рецептов-исключений!
1. Маринованные опята с уксусом и чесноком
Один из самых легких и универсальных рецептов, с которого можно начать.
Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.
- 1 кг опят
- 20 г чеснока
- 10 горошин душистого перца
- 1 лавровый лист
- 5 бутонов гвоздики
- 1.5 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 100 мл 9% уксуса
- 1 л воды
- Тщательно перебери и промой опята, убери весь мусор.
- Вскипяти побольше воды, отправь туда грибы и провари их 20 минут на среднем огне. В процессе снимай пену.
- Откинь опята на дуршлаг и еще раз хорошенько промой. Крупные грибы можешь разрезать по желанию.
- Вскипяти 1 литр воды с зубчиками чеснока, сахаром, солью, перцем, гвоздикой и лавровым листом.
- Добавь опята в маринад и провари их еще 15 минут на среднем огне.
- Заранее простерилизуй банки. Например, поставь их в холодную духовку, включи 200 градусов и оставь на 20 минут.
- Влей укус, перемешай и разложи опята по банкам. Залей горячим маринадом до самого горлышка.
- Закатай банки крышками и дай им остыть при комнатной температуре.
- Отправь маринованные опята в холодильник или просто в прохладное место на хранение.
2. Маринованные опята с уксусной кислотой
Альтернативный способ приготовить маринад – если нет уксуса, но есть концентрированная уксусная кислота.
Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.
- 1.5 кг опят
- 1 л воды
- 1 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. 70% уксусной кислоты
- 2 зубчика чеснока
- 2 лавровых листа
- 3 бутона гвоздики
- Промой и перебери опята, залей их большим количеством воды, доведи до кипения и провари 20 минут.
- Откинь грибы на дуршлаг, промой и дай им стечь.
- Вскипяти 1 литр воды с уксусной кислотой, чесноком и всеми остальными ингредиентами.
- Выложи опята в маринад, провари еще 15 минут и разложи их по стерилизованным банкам.
- Закатай банки крышками, дай им остыть вверх ногами, и отправь в прохладное место на хранение.
3. Маринованные опята со стерилизацией
Если ты беспокоишься, что банки могут протечь или лопнуть – выбирай этот рецепт!
Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.
- 1 кг опят
- 1 л воды
- 3 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 лавровых листа
- 1 ч.л. перца горошком
- 1 ст.л. зернистой горчицы
- 2 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- Промой и перебери опята, отправь их в кипящую воду и провари 20 минут.
- Откинь грибы на дуршлаг, промой, перебери и по желанию – нарежь.
- Вскипяти литр воды с сахаром, солью и всеми специями.
- Выложи туда опята и вари еще 10-15 минут на среднем огне.
- Добавь уксус и масло, перемешай и разложи все по стерильным банкам. Накрой крышками.
- Продолжай стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой около 15 минут, а потом закатай.
- Дай им остыть в тепле крышками вниз и отправь в прохладное место на хранение.
4. Маринованные опята с укропом и листьями смородины
Все типичные добавки для зимней консервации можно смело использовать и для приготовления маринованных грибов.
Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.
- 1.5 кг опят
- 1.2 л воды
- 1 ст.л. соли
- 1.5 ст.л. сахара
- 6 горошин душистого перца
- 2 лавровых листа
- 3 листа смородины
- 2 зонтика укропа
- 50 мл 9% уксуса
- 5 бутонов гвоздики
- Промой и перебери опята, залей большим количеством воды и доведи до кипения.
- Провари грибы 5 минут на сильном огне, слей воду и промой их еще раз.
- Снова отправь опята в кастрюлю, влей 1.2 л воды и доведи до кипения.
- Добавь все специи и добавки, кроме уксуса, и провари 25-30 минут.
- Разложи опята в стерилизованные банки.
- Влей в маринад уксус, снова доведи его до кипения и залей грибы.
- Закрой маринованные опята крышкой и отправь их на месяц в прохладное место.
5. Маринованные опята с лимонной цедрой
Легкая кислинка очень уместна в таких закусках. И лучше всего получить ее из свежего лимона, а не из лимонной кислоты!
Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.
- 1 кг опят
- 1 л воды
- 1 ст.л. уксуса
- 1 ст.л. лимонной цедры
- 2 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. соли
- 1.5 ст.л. сахара
- 1 звездочка бадьяна
- 10 г тертого имбиря
- 4 бутона гвоздики
- 7 горошин душистого перца
- 2 лавровых листа
- Поставь банки в холодную духовку, нагрей ее до 200 градусов и 20 минут простерилизуй их вместе с крышками.
- Промой и перебери опята, отправь в кипящую воду и провари 20 минут. Откинь грибы на дуршлаг.
- Вскипяти литр воды для маринада. Отправь туда сразу все остальные ингредиенты и 1 минуту провари.
- Выложи в маринад опята и вари еще 10 минут.
- Разложи опята по стерильным банкам, залей маринадом по горлышко, и поставь их в кастрюлю с кипящей водой.
- Простерилизуй заготовку таким образом еще 10-15 минут и закатай.
- Дай грибам остыть при комнатной температуре и убери в прохладное место.
6. Маринованные опята с корицей
Одно из самых интересных сочетаний пряностей для маринования грибов уже ждет тебя в этом рецепте!
Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.
- 1.5 кг опят
- 500 мл воды
- 2 ч.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 4 горошины душистого перца
- 1 звездочка бадьяна
- 2 коробочки кардамона
- 3 бутона гвоздики
- 1 палочка корицы
- 2 лавровых листа
- 1 ст.л. 9% уксуса
- 1 ст.л. растительного масла
- Промой опята, отправь их в кипящую воду и привари 5 минут. Слей воду, залей чистую, снова доведи до кипения и вари грибы еще 15 минут.
- Откинь опята на дуршлаг и разложи в стерилизованные банки.
- Отдельно вскипяти 500 мл воды со всеми остальными специями и добавками.
- Провари 2 минуты, процеди маринад, залей опята и закрой крышками.
- Такие маринованные опята можно открывать уже через 2 недели.
7. Маринованные опята быстрого приготовления
Идеальный рецепт к празднику, потому что такие опята можно есть уже на следующий день!
Время приготовления: 1 час.
Количество: 1 порция.
- 300 г опят
- 1.2 л воды
- 2 ст.л. соли
- 0.5 ст.л. сахара
- 1 лавровый лист
- 4 горошины душистого перца
- 1 ст.л. 9% уксуса
- 2 зубчика чеснока
- Промой и перебери опята.
- Вскипяти 600 мл воды и 1 ст.л. соли, выложи туда грибы и доведи до повторного кипения.
- Провари опята 25 минут, снимая пену, а потом откинь на дуршлаг и промой проточной водой.
- Вскипяти оставшуюся воду с солью и сахаром. Добавь перец и лавровый лист.
- Выложи опята в маринад и провари еще 20 минут. Влей уксус и перемешай.
- На дно чистой банки выложи чеснок, а потом – опята. Залей маринадом, закрой крышкой и дай остыть.
- Отправь заготовку в холодильник на 12 часов или дольше.
8. Маринованные опята с растительным маслом
Этим грибочкам достаточно 5-7 дней, и уже потом их можно доставать к столу.
Время приготовления: 1 час.
Количество: 12 порций.
- 3 кг опят
- 1.5 ст.л. соли
- 900 мл воды
- 7 горошин черного перца
- 1 ст.л. сахара
- 5 зубчиков чеснока
- 6 бутонов гвоздики
- 3 лавровых листа
- 2 ст.л. растительного масла
- 8 ст.л. 9% уксуса
- Промой и перебери опята. Залей их кипятком и провари 5 минут.
- Слей воду, залей грибы чистой водой, добавь 0.5 ст.л. соли и провари еще 25 минут.
- Откинь опята на дуршлаг.
- Отдельно вскипяти 900 мл воды с оставшейся солью, перцем, сахаром, гвоздикой, чесноком и лавровым листом.
- Добавь опята и снова доведи маринад до кипения.
- Влей уксус и провари грибы еще 5 минут.
- Выложи опята в стерильные банки вместе с маринадом, сверху влей масло и закрой все крышками.
- Дай заготовке остыть и убери в прохладное место на 5 дней.
9. Маринованные опята с луком
Подавай такие маринованные опята со свежей зеленью и растительным маслом – все гости будут в восторге!
Время приготовления: 1 час 20 минут.
Количество: 1 порция.
- 500 г опят
- 100 г лука
- 50 мл воды
- 2 зубчика чеснока
- 5 мл 70% уксусной эссенции
- 0.5 ч.л. молотой корицы
- 1 лавровый лист
- 0.5 ч.л. перца горошком
- 2 ст.л. соли
- 0.5 ч.л. лимонной кислоты
- Перебери грибы, промой и залей водой. Добавь лимонную кислоту и оставь на 15 минут.
- Слей воду, снова промой опята и залей чистой водой. Добавь пару щепоток соли, доведи до кипения и провари 3 минуты.
- Снова слей воду и залей опята кипятком. Добавь 0.5 ст.л. соли, доведи до кипения и вари еще 25 минут на слабом огне.
- Откинь опята на дуршлаг и дай стечь.
- Нарежь лук полукольцами, а чеснок – пластинками. Добавь 500 мл воды, оставшуюся соль и все специи, и провари маринад 5-7 минут.
- Выложи в него опята, снова доведи до кипения и вари еще 20 минут.
- Влей уксусную кислоту, перемешай и через пару минут сними грибы с огня.
- Выложи опята в стерильную банку, закрой крышкой, дай остыть в тепле вверх ногами и отправь на хранение.
10. Маринованные опята с яблочным уксусом
Главное отличие при использовании яблочного уксуса вместо обычного – это пропорции ингредиентов.
Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.
- 2 кг опят
- 1 л воды
- 3 ст.л. сахара
- 1.5 ст.л. соли
- 8 ст.л. яблочного уксуса
- 5 вишневых листьев
- 5 смородиновых листьев
- 2 зонтика укропа
- 5 зубчиков чеснока
- 8 горошин душистого перца
- 6 лавровых листьев
- Промой и перебери опята от мусора. Залей водой, чтобы она полностью покрывала грибы.
- Добавь туда половину перца, 1 зонтик укропа и все листья вишни и смородины.
- Доведи до кипения и провари грибы 20 минут, снимая пену.
- Откинь опята на дуршлаг и промой проточной водой.
- Снова отправь их в кастрюлю и влей литр воды. Добавь соль, сахар, оставшийся перец и укроп, лавровые листья и нарезанный пластинками чеснок.
- Снова доведи все до кипения и провари 10 минут на слабом огне.
- Влей уксус и вари опята дальше еще 15 минут.
- Разложи опята в стерилизованные банки, залей маринадом и закатай.
- Дай им остыть при комнатной температуре и убери на хранение в прохладное место.
11. Маринованные опята с горчицей
Такой простой и в то же время невероятно удачный рецепт маринованных опят на зиму в банках!
Время приготовления: 1.5 часа.
Количество: 4 порции.
- 1.5 кг опят
- 1 л воды
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 5 ст.л. 9% уксуса
- 2 ст.л. семян горчицы
- 4 лавровых листа
- 2 зонтика укропа
- 6 горошин черного перца
- Перебери и промой грибы, обдай их кипятком и отправь в кастрюлю.
- Залей опята водой, чтобы она их покрывала, добавь ложку соли и вари на минимальном огне около 1-1.5 часов, снимая пену.
- Добавь половину перца, укропа, лавровых листьев и горчицы, и оставь грибы настояться на ночь.
- Утром откинь их на дуршлаг и промой проточной водой, а потом разложи в стерильные банки.
- Вскипяти литр воды с солью, сахаром и остальными специями. Провари маринад 5 минут, добавь уксус и перемешай.
- Залей опята в банках по горлышко и закатай крышками.
- Дай им полностью остыть и отправь в прохладное место минимум на пару недель.
12. Маринованные опята с морковью и томатной пастой
Ну это уже не просто закуска, а полноценный салат на зиму!
Время приготовления: 1 час 30 минут.
Количество: 4 порции.
- 1 кг опят
- 3 моркови
- 100 мл растительного масла
- 100 г томатной пасты
- 50 мл 6% уксуса
- 1 ст.л. соли
- 2 ст.л. сахара
- 2 лавровых листа
- 1 ст.л. специй по вкусу
- Перебери и промой опята. Залей их водой, доведи до кипения и провари полчаса на слабом огне, снимая пену.
- Откинь опята на дуршлаг и еще раз промой под проточной водой.
- Натри морковь на корейской или обычной крупной терке, и обжарь ее пару минут на растительном масле.
- Добавь туда опята, соль, сахар, специи, томатную пасту и лавровый лист. Влей стакан воды и все перемешай.
- Туши заготовку полчаса под крышкой, периодически помешивая.
- В самом конце влей уксус, перемешай и плотно уложи опята в стерильные банки.
- Закатай банки, дай им остыть в тепле крышками вниз и убери на хранение.