25 простых и вкусных начинок для пиццы
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25 простых и вкусных начинок для пиццы

Как замариновать опята: 12 простых рецептов в домашних условиях

Рецепты 01.11.2022 Ольга Шемет
Как замариновать опята: 12 простых рецептов в домашних условиях
Фото: tycoon101, AdobeStock

Маринованные опята станут отличной альтернативой банальным шампиньонам, а готовятся они очень просто. Главное после этого – дать банкам хорошенько настояться в прохладном месте, лучше всего – от месяца и больше. Но кстати, мы нашли и несколько рецептов-исключений!

1. Маринованные опята с уксусом и чесноком

Маринованные опята с уксусом и чесноком
Фото: sauna-pod-klyuch.ru

Один из самых легких и универсальных рецептов, с которого можно начать.

Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 1 кг опят
  • 20 г чеснока
  • 10 горошин душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • 5 бутонов гвоздики
  • 1.5 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 100 мл 9% уксуса
  • 1 л воды
Пошаговый рецепт:
  1. Тщательно перебери и промой опята, убери весь мусор.
  2. Вскипяти побольше воды, отправь туда грибы и провари их 20 минут на среднем огне. В процессе снимай пену.
  3. Откинь опята на дуршлаг и еще раз хорошенько промой. Крупные грибы можешь разрезать по желанию.
  4. Вскипяти 1 литр воды с зубчиками чеснока, сахаром, солью, перцем, гвоздикой и лавровым листом.
  5. Добавь опята в маринад и провари их еще 15 минут на среднем огне.
  6. Заранее простерилизуй банки. Например, поставь их в холодную духовку, включи 200 градусов и оставь на 20 минут.
  7. Влей укус, перемешай и разложи опята по банкам. Залей горячим маринадом до самого горлышка.
  8. Закатай банки крышками и дай им остыть при комнатной температуре.
  9. Отправь маринованные опята в холодильник или просто в прохладное место на хранение.

2. Маринованные опята с уксусной кислотой

Маринованные опята с уксусной кислотой
Фото: gribnik.info

Альтернативный способ приготовить маринад – если нет уксуса, но есть концентрированная уксусная кислота.

Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:
  • 1.5 кг опят
  • 1 л воды
  • 1 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. 70% уксусной кислоты
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 3 бутона гвоздики
Пошаговый рецепт:
  1. Промой и перебери опята, залей их большим количеством воды, доведи до кипения и провари 20 минут.
  2. Откинь грибы на дуршлаг, промой и дай им стечь.
  3. Вскипяти 1 литр воды с уксусной кислотой, чесноком и всеми остальными ингредиентами.
  4. Выложи опята в маринад, провари еще 15 минут и разложи их по стерилизованным банкам.
  5. Закатай банки крышками, дай им остыть вверх ногами, и отправь в прохладное место на хранение.

3. Маринованные опята со стерилизацией

Маринованные опята со стерилизацией
Фото: mskproduct.ru

Если ты беспокоишься, что банки могут протечь или лопнуть – выбирай этот рецепт!

Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 1 кг опят
  • 1 л воды
  • 3 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 лавровых листа
  • 1 ч.л. перца горошком
  • 1 ст.л. зернистой горчицы
  • 2 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
Пошаговый рецепт:
  1. Промой и перебери опята, отправь их в кипящую воду и провари 20 минут.
  2. Откинь грибы на дуршлаг, промой, перебери и по желанию – нарежь.
  3. Вскипяти литр воды с сахаром, солью и всеми специями.
  4. Выложи туда опята и вари еще 10-15 минут на среднем огне.
  5. Добавь уксус и масло, перемешай и разложи все по стерильным банкам. Накрой крышками.
  6. Продолжай стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой около 15 минут, а потом закатай.
  7. Дай им остыть в тепле крышками вниз и отправь в прохладное место на хранение.

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4. Маринованные опята с укропом и листьями смородины

Маринованные опята с укропом и листьями смородины
Фото: pibig.info

Все типичные добавки для зимней консервации можно смело использовать и для приготовления маринованных грибов.

Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:
  • 1.5 кг опят
  • 1.2 л воды
  • 1 ст.л. соли
  • 1.5 ст.л. сахара
  • 6 горошин душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • 3 листа смородины
  • 2 зонтика укропа
  • 50 мл 9% уксуса
  • 5 бутонов гвоздики
Пошаговый рецепт:
  1. Промой и перебери опята, залей большим количеством воды и доведи до кипения.
  2. Провари грибы 5 минут на сильном огне, слей воду и промой их еще раз.
  3. Снова отправь опята в кастрюлю, влей 1.2 л воды и доведи до кипения.
  4. Добавь все специи и добавки, кроме уксуса, и провари 25-30 минут.
  5. Разложи опята в стерилизованные банки.
  6. Влей в маринад уксус, снова доведи его до кипения и залей грибы.
  7. Закрой маринованные опята крышкой и отправь их на месяц в прохладное место.

5. Маринованные опята с лимонной цедрой

Маринованные опята с лимонной цедрой
Фото: gribnikwiki.ru

Легкая кислинка очень уместна в таких закусках. И лучше всего получить ее из свежего лимона, а не из лимонной кислоты!

Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 1 кг опят
  • 1 л воды
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 ст.л. лимонной цедры
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. соли
  • 1.5 ст.л. сахара
  • 1 звездочка бадьяна
  • 10 г тертого имбиря
  • 4 бутона гвоздики
  • 7 горошин душистого перца
  • 2 лавровых листа
Пошаговый рецепт:
  1. Поставь банки в холодную духовку, нагрей ее до 200 градусов и 20 минут простерилизуй их вместе с крышками.
  2. Промой и перебери опята, отправь в кипящую воду и провари 20 минут. Откинь грибы на дуршлаг.
  3. Вскипяти литр воды для маринада. Отправь туда сразу все остальные ингредиенты и 1 минуту провари.
  4. Выложи в маринад опята и вари еще 10 минут.
  5. Разложи опята по стерильным банкам, залей маринадом по горлышко, и поставь их в кастрюлю с кипящей водой.
  6. Простерилизуй заготовку таким образом еще 10-15 минут и закатай.
  7. Дай грибам остыть при комнатной температуре и убери в прохладное место.

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6. Маринованные опята с корицей

Маринованные опята с корицей
Фото: vkysnjashki.com

Одно из самых интересных сочетаний пряностей для маринования грибов уже ждет тебя в этом рецепте!

Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:
  • 1.5 кг опят
  • 500 мл воды
  • 2 ч.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 4 горошины душистого перца
  • 1 звездочка бадьяна
  • 2 коробочки кардамона
  • 3 бутона гвоздики
  • 1 палочка корицы
  • 2 лавровых листа
  • 1 ст.л. 9% уксуса
  • 1 ст.л. растительного масла
Пошаговый рецепт:
  1. Промой опята, отправь их в кипящую воду и привари 5 минут. Слей воду, залей чистую, снова доведи до кипения и вари грибы еще 15 минут.
  2. Откинь опята на дуршлаг и разложи в стерилизованные банки.
  3. Отдельно вскипяти 500 мл воды со всеми остальными специями и добавками.
  4. Провари 2 минуты, процеди маринад, залей опята и закрой крышками.
  5. Такие маринованные опята можно открывать уже через 2 недели.

7. Маринованные опята быстрого приготовления

Маринованные опята быстрого приготовления
Фото: gribnikwiki.ru

Идеальный рецепт к празднику, потому что такие опята можно есть уже на следующий день!

Время приготовления: 1 час.
Количество: 1 порция.

Тебе понадобится:
  • 300 г опят
  • 1.2 л воды
  • 2 ст.л. соли
  • 0.5 ст.л. сахара
  • 1 лавровый лист
  • 4 горошины душистого перца
  • 1 ст.л. 9% уксуса
  • 2 зубчика чеснока
Пошаговый рецепт:
  1. Промой и перебери опята.
  2. Вскипяти 600 мл воды и 1 ст.л. соли, выложи туда грибы и доведи до повторного кипения.
  3. Провари опята 25 минут, снимая пену, а потом откинь на дуршлаг и промой проточной водой.
  4. Вскипяти оставшуюся воду с солью и сахаром. Добавь перец и лавровый лист.
  5. Выложи опята в маринад и провари еще 20 минут. Влей уксус и перемешай.
  6. На дно чистой банки выложи чеснок, а потом – опята. Залей маринадом, закрой крышкой и дай остыть.
  7. Отправь заготовку в холодильник на 12 часов или дольше.

8. Маринованные опята с растительным маслом

Маринованные опята с растительным маслом
Фото: sdelai-lestnicu.ru

Этим грибочкам достаточно 5-7 дней, и уже потом их можно доставать к столу.

Время приготовления: 1 час.
Количество: 12 порций.

Тебе понадобится:
  • 3 кг опят
  • 1.5 ст.л. соли
  • 900 мл воды
  • 7 горошин черного перца
  • 1 ст.л. сахара
  • 5 зубчиков чеснока
  • 6 бутонов гвоздики
  • 3 лавровых листа
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 8 ст.л. 9% уксуса
Пошаговый рецепт:
  1. Промой и перебери опята. Залей их кипятком и провари 5 минут.
  2. Слей воду, залей грибы чистой водой, добавь 0.5 ст.л. соли и провари еще 25 минут.
  3. Откинь опята на дуршлаг.
  4. Отдельно вскипяти 900 мл воды с оставшейся солью, перцем, сахаром, гвоздикой, чесноком и лавровым листом.
  5. Добавь опята и снова доведи маринад до кипения.
  6. Влей уксус и провари грибы еще 5 минут.
  7. Выложи опята в стерильные банки вместе с маринадом, сверху влей масло и закрой все крышками.
  8. Дай заготовке остыть и убери в прохладное место на 5 дней.

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9. Маринованные опята с луком

Маринованные опята с луком
Фото: kleo.ru

Подавай такие маринованные опята со свежей зеленью и растительным маслом – все гости будут в восторге!

Время приготовления: 1 час 20 минут.
Количество: 1 порция.

Тебе понадобится:
  • 500 г опят
  • 100 г лука
  • 50 мл воды
  • 2 зубчика чеснока
  • 5 мл 70% уксусной эссенции
  • 0.5 ч.л. молотой корицы
  • 1 лавровый лист
  • 0.5 ч.л. перца горошком
  • 2 ст.л. соли
  • 0.5 ч.л. лимонной кислоты
Пошаговый рецепт:
  1. Перебери грибы, промой и залей водой. Добавь лимонную кислоту и оставь на 15 минут.
  2. Слей воду, снова промой опята и залей чистой водой. Добавь пару щепоток соли, доведи до кипения и провари 3 минуты.
  3. Снова слей воду и залей опята кипятком. Добавь 0.5 ст.л. соли, доведи до кипения и вари еще 25 минут на слабом огне.
  4. Откинь опята на дуршлаг и дай стечь.
  5. Нарежь лук полукольцами, а чеснок – пластинками. Добавь 500 мл воды, оставшуюся соль и все специи, и провари маринад 5-7 минут.
  6. Выложи в него опята, снова доведи до кипения и вари еще 20 минут.
  7. Влей уксусную кислоту, перемешай и через пару минут сними грибы с огня.
  8. Выложи опята в стерильную банку, закрой крышкой, дай остыть в тепле вверх ногами и отправь на хранение.

10. Маринованные опята с яблочным уксусом

Маринованные опята с яблочным уксусом
Фото: spmguild.ru

Главное отличие при использовании яблочного уксуса вместо обычного – это пропорции ингредиентов.

Время приготовления: 1 час.
Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:
  • 2 кг опят
  • 1 л воды
  • 3 ст.л. сахара
  • 1.5 ст.л. соли
  • 8 ст.л. яблочного уксуса
  • 5 вишневых листьев
  • 5 смородиновых листьев
  • 2 зонтика укропа
  • 5 зубчиков чеснока
  • 8 горошин душистого перца
  • 6 лавровых листьев
Пошаговый рецепт:
  1. Промой и перебери опята от мусора. Залей водой, чтобы она полностью покрывала грибы.
  2. Добавь туда половину перца, 1 зонтик укропа и все листья вишни и смородины.
  3. Доведи до кипения и провари грибы 20 минут, снимая пену.
  4. Откинь опята на дуршлаг и промой проточной водой.
  5. Снова отправь их в кастрюлю и влей литр воды. Добавь соль, сахар, оставшийся перец и укроп, лавровые листья и нарезанный пластинками чеснок.
  6. Снова доведи все до кипения и провари 10 минут на слабом огне.
  7. Влей уксус и вари опята дальше еще 15 минут.
  8. Разложи опята в стерилизованные банки, залей маринадом и закатай.
  9. Дай им остыть при комнатной температуре и убери на хранение в прохладное место.

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11. Маринованные опята с горчицей

Маринованные опята с горчицей
Фото: ogorod.ru

Такой простой и в то же время невероятно удачный рецепт маринованных опят на зиму в банках!

Время приготовления: 1.5 часа.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 1.5 кг опят
  • 1 л воды
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 5 ст.л. 9% уксуса
  • 2 ст.л. семян горчицы
  • 4 лавровых листа
  • 2 зонтика укропа
  • 6 горошин черного перца
Пошаговый рецепт:
  1. Перебери и промой грибы, обдай их кипятком и отправь в кастрюлю.
  2. Залей опята водой, чтобы она их покрывала, добавь ложку соли и вари на минимальном огне около 1-1.5 часов, снимая пену.
  3. Добавь половину перца, укропа, лавровых листьев и горчицы, и оставь грибы настояться на ночь.
  4. Утром откинь их на дуршлаг и промой проточной водой, а потом разложи в стерильные банки.
  5. Вскипяти литр воды с солью, сахаром и остальными специями. Провари маринад 5 минут, добавь уксус и перемешай.
  6. Залей опята в банках по горлышко и закатай крышками.
  7. Дай им полностью остыть и отправь в прохладное место минимум на пару недель.

12. Маринованные опята с морковью и томатной пастой

Маринованные опята с морковью и томатной пастой
Фото: ivolga19.ru

Ну это уже не просто закуска, а полноценный салат на зиму!

Время приготовления: 1 час 30 минут.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 1 кг опят
  • 3 моркови
  • 100 мл растительного масла
  • 100 г томатной пасты
  • 50 мл 6% уксуса
  • 1 ст.л. соли
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 лавровых листа
  • 1 ст.л. специй по вкусу
Пошаговый рецепт:
  1. Перебери и промой опята. Залей их водой, доведи до кипения и провари полчаса на слабом огне, снимая пену.
  2. Откинь опята на дуршлаг и еще раз промой под проточной водой.
  3. Натри морковь на корейской или обычной крупной терке, и обжарь ее пару минут на растительном масле.
  4. Добавь туда опята, соль, сахар, специи, томатную пасту и лавровый лист. Влей стакан воды и все перемешай.
  5. Туши заготовку полчаса под крышкой, периодически помешивая.
  6. В самом конце влей уксус, перемешай и плотно уложи опята в стерильные банки.
  7. Закатай банки, дай им остыть в тепле крышками вниз и убери на хранение.
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