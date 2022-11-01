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Маринованные опята станут отличной альтернативой банальным шампиньонам, а готовятся они очень просто. Главное после этого – дать банкам хорошенько настояться в прохладном месте, лучше всего – от месяца и больше. Но кстати, мы нашли и несколько рецептов-исключений!

1. Маринованные опята с уксусом и чесноком

Фото: sauna-pod-klyuch.ru

Один из самых легких и универсальных рецептов, с которого можно начать.

Время приготовления: 1 час.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

1 кг опят

20 г чеснока

10 горошин душистого перца

1 лавровый лист

5 бутонов гвоздики

1.5 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

100 мл 9% уксуса

1 л воды

Пошаговый рецепт:

Тщательно перебери и промой опята, убери весь мусор. Вскипяти побольше воды, отправь туда грибы и провари их 20 минут на среднем огне. В процессе снимай пену. Откинь опята на дуршлаг и еще раз хорошенько промой. Крупные грибы можешь разрезать по желанию. Вскипяти 1 литр воды с зубчиками чеснока, сахаром, солью, перцем, гвоздикой и лавровым листом. Добавь опята в маринад и провари их еще 15 минут на среднем огне. Заранее простерилизуй банки. Например, поставь их в холодную духовку, включи 200 градусов и оставь на 20 минут. Влей укус, перемешай и разложи опята по банкам. Залей горячим маринадом до самого горлышка. Закатай банки крышками и дай им остыть при комнатной температуре. Отправь маринованные опята в холодильник или просто в прохладное место на хранение.

2. Маринованные опята с уксусной кислотой

Фото: gribnik.info

Альтернативный способ приготовить маринад – если нет уксуса, но есть концентрированная уксусная кислота.

Время приготовления: 1 час.

Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:

1.5 кг опят

1 л воды

1 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

1 ст.л. 70% уксусной кислоты

2 зубчика чеснока

2 лавровых листа

3 бутона гвоздики

Пошаговый рецепт:

Промой и перебери опята, залей их большим количеством воды, доведи до кипения и провари 20 минут. Откинь грибы на дуршлаг, промой и дай им стечь. Вскипяти 1 литр воды с уксусной кислотой, чесноком и всеми остальными ингредиентами. Выложи опята в маринад, провари еще 15 минут и разложи их по стерилизованным банкам. Закатай банки крышками, дай им остыть вверх ногами, и отправь в прохладное место на хранение.

3. Маринованные опята со стерилизацией

Фото: mskproduct.ru

Если ты беспокоишься, что банки могут протечь или лопнуть – выбирай этот рецепт!

Время приготовления: 1 час.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

1 кг опят

1 л воды

3 ст.л. уксуса

1 ст.л. растительного масла

2 лавровых листа

1 ч.л. перца горошком

1 ст.л. зернистой горчицы

2 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

Пошаговый рецепт:

Промой и перебери опята, отправь их в кипящую воду и провари 20 минут. Откинь грибы на дуршлаг, промой, перебери и по желанию – нарежь. Вскипяти литр воды с сахаром, солью и всеми специями. Выложи туда опята и вари еще 10-15 минут на среднем огне. Добавь уксус и масло, перемешай и разложи все по стерильным банкам. Накрой крышками. Продолжай стерилизовать банки в кастрюле с кипящей водой около 15 минут, а потом закатай. Дай им остыть в тепле крышками вниз и отправь в прохладное место на хранение.

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4. Маринованные опята с укропом и листьями смородины

Фото: pibig.info

Все типичные добавки для зимней консервации можно смело использовать и для приготовления маринованных грибов.

Время приготовления: 1 час.

Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:

1.5 кг опят

1.2 л воды

1 ст.л. соли

1.5 ст.л. сахара

6 горошин душистого перца

2 лавровых листа

3 листа смородины

2 зонтика укропа

50 мл 9% уксуса

5 бутонов гвоздики

Пошаговый рецепт:

Промой и перебери опята, залей большим количеством воды и доведи до кипения. Провари грибы 5 минут на сильном огне, слей воду и промой их еще раз. Снова отправь опята в кастрюлю, влей 1.2 л воды и доведи до кипения. Добавь все специи и добавки, кроме уксуса, и провари 25-30 минут. Разложи опята в стерилизованные банки. Влей в маринад уксус, снова доведи его до кипения и залей грибы. Закрой маринованные опята крышкой и отправь их на месяц в прохладное место.

5. Маринованные опята с лимонной цедрой

Фото: gribnikwiki.ru

Легкая кислинка очень уместна в таких закусках. И лучше всего получить ее из свежего лимона, а не из лимонной кислоты!

Время приготовления: 1 час.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

1 кг опят

1 л воды

1 ст.л. уксуса

1 ст.л. лимонной цедры

2 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. соли

1.5 ст.л. сахара

1 звездочка бадьяна

10 г тертого имбиря

4 бутона гвоздики

7 горошин душистого перца

2 лавровых листа

Пошаговый рецепт:

Поставь банки в холодную духовку, нагрей ее до 200 градусов и 20 минут простерилизуй их вместе с крышками. Промой и перебери опята, отправь в кипящую воду и провари 20 минут. Откинь грибы на дуршлаг. Вскипяти литр воды для маринада. Отправь туда сразу все остальные ингредиенты и 1 минуту провари. Выложи в маринад опята и вари еще 10 минут. Разложи опята по стерильным банкам, залей маринадом по горлышко, и поставь их в кастрюлю с кипящей водой. Простерилизуй заготовку таким образом еще 10-15 минут и закатай. Дай грибам остыть при комнатной температуре и убери в прохладное место.

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6. Маринованные опята с корицей

Фото: vkysnjashki.com

Одно из самых интересных сочетаний пряностей для маринования грибов уже ждет тебя в этом рецепте!

Время приготовления: 1 час.

Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:

1.5 кг опят

500 мл воды

2 ч.л. соли

1 ст.л. сахара

4 горошины душистого перца

1 звездочка бадьяна

2 коробочки кардамона

3 бутона гвоздики

1 палочка корицы

2 лавровых листа

1 ст.л. 9% уксуса

1 ст.л. растительного масла

Пошаговый рецепт:

Промой опята, отправь их в кипящую воду и привари 5 минут. Слей воду, залей чистую, снова доведи до кипения и вари грибы еще 15 минут. Откинь опята на дуршлаг и разложи в стерилизованные банки. Отдельно вскипяти 500 мл воды со всеми остальными специями и добавками. Провари 2 минуты, процеди маринад, залей опята и закрой крышками. Такие маринованные опята можно открывать уже через 2 недели.

7. Маринованные опята быстрого приготовления

Фото: gribnikwiki.ru

Идеальный рецепт к празднику, потому что такие опята можно есть уже на следующий день!

Время приготовления: 1 час.

Количество: 1 порция.

Тебе понадобится:

300 г опят

1.2 л воды

2 ст.л. соли

0.5 ст.л. сахара

1 лавровый лист

4 горошины душистого перца

1 ст.л. 9% уксуса

2 зубчика чеснока

Пошаговый рецепт:

Промой и перебери опята. Вскипяти 600 мл воды и 1 ст.л. соли, выложи туда грибы и доведи до повторного кипения. Провари опята 25 минут, снимая пену, а потом откинь на дуршлаг и промой проточной водой. Вскипяти оставшуюся воду с солью и сахаром. Добавь перец и лавровый лист. Выложи опята в маринад и провари еще 20 минут. Влей уксус и перемешай. На дно чистой банки выложи чеснок, а потом – опята. Залей маринадом, закрой крышкой и дай остыть. Отправь заготовку в холодильник на 12 часов или дольше.

8. Маринованные опята с растительным маслом

Фото: sdelai-lestnicu.ru

Этим грибочкам достаточно 5-7 дней, и уже потом их можно доставать к столу.

Время приготовления: 1 час.

Количество: 12 порций.

Тебе понадобится:

3 кг опят

1.5 ст.л. соли

900 мл воды

7 горошин черного перца

1 ст.л. сахара

5 зубчиков чеснока

6 бутонов гвоздики

3 лавровых листа

2 ст.л. растительного масла

8 ст.л. 9% уксуса

Пошаговый рецепт:

Промой и перебери опята. Залей их кипятком и провари 5 минут. Слей воду, залей грибы чистой водой, добавь 0.5 ст.л. соли и провари еще 25 минут. Откинь опята на дуршлаг. Отдельно вскипяти 900 мл воды с оставшейся солью, перцем, сахаром, гвоздикой, чесноком и лавровым листом. Добавь опята и снова доведи маринад до кипения. Влей уксус и провари грибы еще 5 минут. Выложи опята в стерильные банки вместе с маринадом, сверху влей масло и закрой все крышками. Дай заготовке остыть и убери в прохладное место на 5 дней.

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9. Маринованные опята с луком

Фото: kleo.ru

Подавай такие маринованные опята со свежей зеленью и растительным маслом – все гости будут в восторге!

Время приготовления: 1 час 20 минут.

Количество: 1 порция.

Тебе понадобится:

500 г опят

100 г лука

50 мл воды

2 зубчика чеснока

5 мл 70% уксусной эссенции

0.5 ч.л. молотой корицы

1 лавровый лист

0.5 ч.л. перца горошком

2 ст.л. соли

0.5 ч.л. лимонной кислоты

Пошаговый рецепт:

Перебери грибы, промой и залей водой. Добавь лимонную кислоту и оставь на 15 минут. Слей воду, снова промой опята и залей чистой водой. Добавь пару щепоток соли, доведи до кипения и провари 3 минуты. Снова слей воду и залей опята кипятком. Добавь 0.5 ст.л. соли, доведи до кипения и вари еще 25 минут на слабом огне. Откинь опята на дуршлаг и дай стечь. Нарежь лук полукольцами, а чеснок – пластинками. Добавь 500 мл воды, оставшуюся соль и все специи, и провари маринад 5-7 минут. Выложи в него опята, снова доведи до кипения и вари еще 20 минут. Влей уксусную кислоту, перемешай и через пару минут сними грибы с огня. Выложи опята в стерильную банку, закрой крышкой, дай остыть в тепле вверх ногами и отправь на хранение.

10. Маринованные опята с яблочным уксусом

Фото: spmguild.ru

Главное отличие при использовании яблочного уксуса вместо обычного – это пропорции ингредиентов.

Время приготовления: 1 час.

Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:

2 кг опят

1 л воды

3 ст.л. сахара

1.5 ст.л. соли

8 ст.л. яблочного уксуса

5 вишневых листьев

5 смородиновых листьев

2 зонтика укропа

5 зубчиков чеснока

8 горошин душистого перца

6 лавровых листьев

Пошаговый рецепт:

Промой и перебери опята от мусора. Залей водой, чтобы она полностью покрывала грибы. Добавь туда половину перца, 1 зонтик укропа и все листья вишни и смородины. Доведи до кипения и провари грибы 20 минут, снимая пену. Откинь опята на дуршлаг и промой проточной водой. Снова отправь их в кастрюлю и влей литр воды. Добавь соль, сахар, оставшийся перец и укроп, лавровые листья и нарезанный пластинками чеснок. Снова доведи все до кипения и провари 10 минут на слабом огне. Влей уксус и вари опята дальше еще 15 минут. Разложи опята в стерилизованные банки, залей маринадом и закатай. Дай им остыть при комнатной температуре и убери на хранение в прохладное место.

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11. Маринованные опята с горчицей

Фото: ogorod.ru

Такой простой и в то же время невероятно удачный рецепт маринованных опят на зиму в банках!

Время приготовления: 1.5 часа.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

1.5 кг опят

1 л воды

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

5 ст.л. 9% уксуса

2 ст.л. семян горчицы

4 лавровых листа

2 зонтика укропа

6 горошин черного перца

Пошаговый рецепт:

Перебери и промой грибы, обдай их кипятком и отправь в кастрюлю. Залей опята водой, чтобы она их покрывала, добавь ложку соли и вари на минимальном огне около 1-1.5 часов, снимая пену. Добавь половину перца, укропа, лавровых листьев и горчицы, и оставь грибы настояться на ночь. Утром откинь их на дуршлаг и промой проточной водой, а потом разложи в стерильные банки. Вскипяти литр воды с солью, сахаром и остальными специями. Провари маринад 5 минут, добавь уксус и перемешай. Залей опята в банках по горлышко и закатай крышками. Дай им полностью остыть и отправь в прохладное место минимум на пару недель.

12. Маринованные опята с морковью и томатной пастой

Фото: ivolga19.ru

Ну это уже не просто закуска, а полноценный салат на зиму!

Время приготовления: 1 час 30 минут.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

1 кг опят

3 моркови

100 мл растительного масла

100 г томатной пасты

50 мл 6% уксуса

1 ст.л. соли

2 ст.л. сахара

2 лавровых листа

1 ст.л. специй по вкусу

Пошаговый рецепт: