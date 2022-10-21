Как засолить икру форели: 10 рецептов в домашних условиях

Многие любимые деликатесы вполне легко можно приготовить в домашних условиях. Поэтому сегодня мы разберемся, как лучше всего засолить икру форели. Есть несколько разных способов, и самые вкусные из них мы уже собрали для тебя в этой подборке рецептов!
1. Икра форели в пленке
Универсальный рецепт засолки свежей и неочищенной икры.
Время приготовления: 40 минут.
Количество: 8 порций.
- 400 г икры форели
- 70 г соли
- 1 л воды
- 20 мл растительного масла
- Вскипяти воду и разлей по 500 мл в две емкости. В одну добавь 50 г соли – это будет рассол. Во вторую – оставшиеся 20 г, это для обработки икры.
- Выложи неочищенную икру форели во вторую миску и оставь на 2-3 минуты. Аккуратно вручную очисти ее от пленок.
- Промой икру под проточной водой и убери все кусочки пленки.
- Откинь ее на дуршлаг, переложи в другую емкость и залей рассолом.
- Оставь икру в рассоле минут на 10, и потом снова откинь ее на дуршлаг. Если планируешь съесть ее сразу, то это время можно уменьшить до 5 минут. Если хочешь хранить ее неделю и дольше в холодильнике – увеличить до 15.
- Переложи икру на бумажные салфетки, чтобы убрать всю лишнюю влагу.
- Выложи соленую икру форели в стеклянную банку и перемешай с растительным маслом.
2. Икра форели без замачивания
Один из самых интересных способов, как засолить икру форели.
Время приготовления: 45 минут.
Количество: 4 порции.
- 250 г икры форели
- 1/2 стакана соли
- 2 стакана воды
- 1 ст.л. растительного масла
- Промой икру под горячей проточной водой, аккуратно достань икринки из пленки.
- Раствори соль в горячей воде и дай рассолу остыть.
- Залей икру рассолом на 5-20 минут, в зависимости желаемой степени солености.
- Откинь икру на дуршлаг, обсуши на бумажных салфетках, сложи в стеклянную банку и влей туда масло. Аккуратно перемешай.
3. Замороженная икра форели с солью
Тут главное, чтобы икра аккуратно разморозилась естественным способом.
Время приготовления: 30 минут.
Количество: 4 порции.
- 250 г замороженной икры форели
- 100 г соли
- 500 мл воды
- 0.5 ч.л. сахара
- 1 ст.л. оливкового масла
- Разморозь икру форели на столе или на нижней полке холодильника. Промой ее под горячей водой и сними пленку.
- Нагрей воду с сахаром и солью до растворения, и дай рассолу остыть.
- Замочи в нем икру на 10 минут, откинь на дуршлаг и обсуши на салфетках.
- Аккуратно переложи икру в стеклянную банку и влей туда оливковое масло.
4. Соленая икра форели в соевом соусе
Чудесный восточный рецепт из простых ингредиентов.
Время приготовления: 45 минут.
Количество: 4 порции.
- 200 г очищенной икры форели
- 0.5 ч.л. соли
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. соевого соуса
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1 щепотка острого красного перца
- Промой икру под проточной водой и дай ей стечь.
- Смешай давленый чеснок, соль, масло и острый перец. Добавь соевый соус и лимонный сок. Дай маринаду настояться 10 минут.
- Выложи в маринад икру форели, перемешай и дай настояться еще 10 минут.
5. Икра форели в сахаре
Здесь для маринада используется больше сахара, поэтому икра приобретает немного другой вкус.
Время приготовления: 12 часов.
Количество: 6 порций.
- 400 г очищенной икры форели
- 1 л воды
- 50 г сахара
- 80 г соли
- Вскипяти воду, добавь соль и сахар, и провари 3 минуты. Дай рассолу остыть до 45-50 градусов.
- Промой икру, выложи в чистую емкость и залей рассолом.
- Оставь икру форели в рассоле на 15 минут и отбрось ее на дуршлаг или через марлю.
- Дай ей еще минут 15 стечь и обветриться.
- Разложи икру в чистые сухие банки и отправь на ночь в холодильник.
6. Соленая икра форели без воды
Это так называемый сухой способ засолки, без рассола и замачивания.
Время приготовления: 4 часа.
Количество: 6 порций.
- 500 г икры форели
- 2 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. кунжутного масла
- Перетри икру в пленке через специальную решетку или любую сетку с ячейками подходящего размера. Суть в том, что пленка должна остаться на сетке, а икринки – отделиться вниз в емкость.
- Засыпь икру солью и сахаром, перемешай и оставь на 20 минут под пленкой.
- Откинь икру на марлю, дай ей обсохнуть и выложи в стеклянную банку, смазанную кунжутным маслом.
- Дай икре еще 3 часа постоять в холодильнике.
7. Икра форели пряного посола
Наверное, самая вкусная соленая икра из всех возможных!
Время приготовления: 24 часа.
Количество: 3 порции.
- 200 г очищенной икры форели
- 500 мл воды
- 40 г соли
- 15 г сахара
- 1 лавровый лист
- 4 горошины белого перца
- 5 горошин душистого перца
- 3 бутона гвоздики
- 1 щепотка молотого имбиря
- Добавь в воду все специи, соль и сахар, и доведи ее до кипения. Провари рассол 2-3 минуты и дай ему остыть под крышкой до 40-50 градусов. Процеди рассол.
- Промой икру форели, немного ее обсуши и залей рассолом. Оставь так на 15-20 минут.
- Выложи икру на марлю и дай ей полностью стечь. Пусть подсохнет на воздухе еще минут 15.
- Разложи икру в стеклянные банки и отправь в холодильник на сутки.
8. Икра форели пятиминутка
Очень быстрый и простой способ приготовления даже для новичков.
Время приготовления: 5 минут.
Количество: 2 порции.
- 200 г очищенной икры форели
- 2 ч.л. соли
- Тщательно промой икру под проточной водой и дай ей обсохнуть.
- Аккуратно перемешай ее с солью и сложи в стеклянную банку.
- Отправь икру в холодильник настояться на ночь или даже на сутки.
9. Икра форели с солью и лимоном
Немного лимонной цедры придает икре тонкий и пикантный аромат.
Время приготовления: 24 часа.
Количество: 4 порции.
- 250 г очищенной икры форели
- 2 ст.л. соли
- 1 ст.л. сахара
- 600 мл воды
- 1/2 лимона
- Сними с лимона тонкую цедру и отдельно выдави сок.
- Добавь цедру в воду, доведи до кипения и провари 5 минут. Потом добавь соль и сахар, и провари еще 3 минуты.
- Дай маринаду остыть примерно до 50 градусов и процеди.
- Залей полученным маринадом промытую икру форели, добавь лимонный сок, и аккуратно перемешай.
- Дай икре помариноваться минут 20, откинь на дуршлаг, немного просуши и выложи в стеклянную банку.
- Отправь икру на сутки в холодильник.
10. Соленая икра форели с базиликом
Еще один необычный рецепт для любителей разнообразия!
Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.
- 350 г икры форели
- 500 мл воды
- 2 ст.л. соли
- 4 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. молотого душистого перца
- 1 ч.л. сушеного базилика
- Смешай с водой соевый соус, соль и все специи. Дай маринаду настояться 20-30 минут.
- За это время промой икру форели под горячей водой и сними пленочку. Еще раз промой икринки и немного их обсуши.
- Залей икру пряным маринадом и оставь на 15 минут.
- Откинь ее на дуршлаг или марлю, снова обсуши и сложи соленую икру в стеклянную банку.