Как засолить икру форели: 10 рецептов в домашних условиях

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Многие любимые деликатесы вполне легко можно приготовить в домашних условиях. Поэтому сегодня мы разберемся, как лучше всего засолить икру форели. Есть несколько разных способов, и самые вкусные из них мы уже собрали для тебя в этой подборке рецептов!

1. Икра форели в пленке

Фото: moi-magaz.ru

Универсальный рецепт засолки свежей и неочищенной икры.

Время приготовления: 40 минут.

Количество: 8 порций.

Тебе понадобится:

400 г икры форели

70 г соли

1 л воды

20 мл растительного масла

Пошаговый рецепт:

Вскипяти воду и разлей по 500 мл в две емкости. В одну добавь 50 г соли – это будет рассол. Во вторую – оставшиеся 20 г, это для обработки икры. Выложи неочищенную икру форели во вторую миску и оставь на 2-3 минуты. Аккуратно вручную очисти ее от пленок. Промой икру под проточной водой и убери все кусочки пленки. Откинь ее на дуршлаг, переложи в другую емкость и залей рассолом. Оставь икру в рассоле минут на 10, и потом снова откинь ее на дуршлаг. Если планируешь съесть ее сразу, то это время можно уменьшить до 5 минут. Если хочешь хранить ее неделю и дольше в холодильнике – увеличить до 15. Переложи икру на бумажные салфетки, чтобы убрать всю лишнюю влагу. Выложи соленую икру форели в стеклянную банку и перемешай с растительным маслом.

2. Икра форели без замачивания

Фото: namenu.ru

Один из самых интересных способов, как засолить икру форели.

Время приготовления: 45 минут.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

250 г икры форели

1/2 стакана соли

2 стакана воды

1 ст.л. растительного масла

Пошаговый рецепт:

Промой икру под горячей проточной водой, аккуратно достань икринки из пленки. Раствори соль в горячей воде и дай рассолу остыть. Залей икру рассолом на 5-20 минут, в зависимости желаемой степени солености. Откинь икру на дуршлаг, обсуши на бумажных салфетках, сложи в стеклянную банку и влей туда масло. Аккуратно перемешай.

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3. Замороженная икра форели с солью

Фото: catherineasquithgallery.com

Тут главное, чтобы икра аккуратно разморозилась естественным способом.

Время приготовления: 30 минут.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

250 г замороженной икры форели

100 г соли

500 мл воды

0.5 ч.л. сахара

1 ст.л. оливкового масла

Пошаговый рецепт:

Разморозь икру форели на столе или на нижней полке холодильника. Промой ее под горячей водой и сними пленку. Нагрей воду с сахаром и солью до растворения, и дай рассолу остыть. Замочи в нем икру на 10 минут, откинь на дуршлаг и обсуши на салфетках. Аккуратно переложи икру в стеклянную банку и влей туда оливковое масло.

4. Соленая икра форели в соевом соусе

Фото: breedfish.ru

Чудесный восточный рецепт из простых ингредиентов.

Время приготовления: 45 минут.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

200 г очищенной икры форели

0.5 ч.л. соли

2 зубчика чеснока

2 ст.л. соевого соуса

2 ст.л. растительного масла

1 ч.л. лимонного сока

1 щепотка острого красного перца

Пошаговый рецепт:

Промой икру под проточной водой и дай ей стечь. Смешай давленый чеснок, соль, масло и острый перец. Добавь соевый соус и лимонный сок. Дай маринаду настояться 10 минут. Выложи в маринад икру форели, перемешай и дай настояться еще 10 минут.

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5. Икра форели в сахаре

Фото: nn.ru

Здесь для маринада используется больше сахара, поэтому икра приобретает немного другой вкус.

Время приготовления: 12 часов.

Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:

400 г очищенной икры форели

1 л воды

50 г сахара

80 г соли

Пошаговый рецепт:

Вскипяти воду, добавь соль и сахар, и провари 3 минуты. Дай рассолу остыть до 45-50 градусов. Промой икру, выложи в чистую емкость и залей рассолом. Оставь икру форели в рассоле на 15 минут и отбрось ее на дуршлаг или через марлю. Дай ей еще минут 15 стечь и обветриться. Разложи икру в чистые сухие банки и отправь на ночь в холодильник.

6. Соленая икра форели без воды

Фото: myasorubka-kuban.ru

Это так называемый сухой способ засолки, без рассола и замачивания.

Время приготовления: 4 часа.

Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:

500 г икры форели

2 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

1 ч.л. кунжутного масла

Пошаговый рецепт:

Перетри икру в пленке через специальную решетку или любую сетку с ячейками подходящего размера. Суть в том, что пленка должна остаться на сетке, а икринки – отделиться вниз в емкость. Засыпь икру солью и сахаром, перемешай и оставь на 20 минут под пленкой. Откинь икру на марлю, дай ей обсохнуть и выложи в стеклянную банку, смазанную кунжутным маслом. Дай икре еще 3 часа постоять в холодильнике.

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7. Икра форели пряного посола

Фото: estethi.blogspot.com

Наверное, самая вкусная соленая икра из всех возможных!

Время приготовления: 24 часа.

Количество: 3 порции.

Тебе понадобится:

200 г очищенной икры форели

500 мл воды

40 г соли

15 г сахара

1 лавровый лист

4 горошины белого перца

5 горошин душистого перца

3 бутона гвоздики

1 щепотка молотого имбиря

Пошаговый рецепт:

Добавь в воду все специи, соль и сахар, и доведи ее до кипения. Провари рассол 2-3 минуты и дай ему остыть под крышкой до 40-50 градусов. Процеди рассол. Промой икру форели, немного ее обсуши и залей рассолом. Оставь так на 15-20 минут. Выложи икру на марлю и дай ей полностью стечь. Пусть подсохнет на воздухе еще минут 15. Разложи икру в стеклянные банки и отправь в холодильник на сутки.

8. Икра форели пятиминутка

Фото: breedfish.ru

Очень быстрый и простой способ приготовления даже для новичков.

Время приготовления: 5 минут.

Количество: 2 порции.

Тебе понадобится:

200 г очищенной икры форели

2 ч.л. соли

Пошаговый рецепт:

Тщательно промой икру под проточной водой и дай ей обсохнуть. Аккуратно перемешай ее с солью и сложи в стеклянную банку. Отправь икру в холодильник настояться на ночь или даже на сутки.

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9. Икра форели с солью и лимоном

Фото: karel-forel-russa.vsite.biz

Немного лимонной цедры придает икре тонкий и пикантный аромат.

Время приготовления: 24 часа.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

250 г очищенной икры форели

2 ст.л. соли

1 ст.л. сахара

600 мл воды

1/2 лимона

Пошаговый рецепт:

Сними с лимона тонкую цедру и отдельно выдави сок. Добавь цедру в воду, доведи до кипения и провари 5 минут. Потом добавь соль и сахар, и провари еще 3 минуты. Дай маринаду остыть примерно до 50 градусов и процеди. Залей полученным маринадом промытую икру форели, добавь лимонный сок, и аккуратно перемешай. Дай икре помариноваться минут 20, откинь на дуршлаг, немного просуши и выложи в стеклянную банку. Отправь икру на сутки в холодильник.

10. Соленая икра форели с базиликом

Фото: apkun.com

Еще один необычный рецепт для любителей разнообразия!

Время приготовления: 1 час.

Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:

350 г икры форели

500 мл воды

2 ст.л. соли

4 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. молотого душистого перца

1 ч.л. сушеного базилика

Пошаговый рецепт: