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25 простых и вкусных начинок для пиццы

Как засолить икру форели: 10 рецептов в домашних условиях

Рецепты 21.10.2022 Евгения Светлова
Как засолить икру форели: 10 рецептов в домашних условиях
Фото: Vasiliy, AdobeStock

Многие любимые деликатесы вполне легко можно приготовить в домашних условиях. Поэтому сегодня мы разберемся, как лучше всего засолить икру форели. Есть несколько разных способов, и самые вкусные из них мы уже собрали для тебя в этой подборке рецептов!

1. Икра форели в пленке

Икра форели в пленке
Фото: moi-magaz.ru

Универсальный рецепт засолки свежей и неочищенной икры.

Время приготовления: 40 минут.
Количество: 8 порций.

Тебе понадобится:
  • 400 г икры форели
  • 70 г соли
  • 1 л воды
  • 20 мл растительного масла
Пошаговый рецепт:
  1. Вскипяти воду и разлей по 500 мл в две емкости. В одну добавь 50 г соли – это будет рассол. Во вторую – оставшиеся 20 г, это для обработки икры.
  2. Выложи неочищенную икру форели во вторую миску и оставь на 2-3 минуты. Аккуратно вручную очисти ее от пленок.
  3. Промой икру под проточной водой и убери все кусочки пленки.
  4. Откинь ее на дуршлаг, переложи в другую емкость и залей рассолом.
  5. Оставь икру в рассоле минут на 10, и потом снова откинь ее на дуршлаг. Если планируешь съесть ее сразу, то это время можно уменьшить до 5 минут. Если хочешь хранить ее неделю и дольше в холодильнике – увеличить до 15.
  6. Переложи икру на бумажные салфетки, чтобы убрать всю лишнюю влагу.
  7. Выложи соленую икру форели в стеклянную банку и перемешай с растительным маслом.

2. Икра форели без замачивания

Икра форели без замачивания
Фото: namenu.ru

Один из самых интересных способов, как засолить икру форели.

Время приготовления: 45 минут.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 250 г икры форели
  • 1/2 стакана соли
  • 2 стакана воды
  • 1 ст.л. растительного масла
Пошаговый рецепт:
  1. Промой икру под горячей проточной водой, аккуратно достань икринки из пленки.
  2. Раствори соль в горячей воде и дай рассолу остыть.
  3. Залей икру рассолом на 5-20 минут, в зависимости желаемой степени солености.
  4. Откинь икру на дуршлаг, обсуши на бумажных салфетках, сложи в стеклянную банку и влей туда масло. Аккуратно перемешай.

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3. Замороженная икра форели с солью

Замороженная икра форели с солью
Фото: catherineasquithgallery.com

Тут главное, чтобы икра аккуратно разморозилась естественным способом.

Время приготовления: 30 минут.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 250 г замороженной икры форели
  • 100 г соли
  • 500 мл воды
  • 0.5 ч.л. сахара
  • 1 ст.л. оливкового масла
Пошаговый рецепт:
  1. Разморозь икру форели на столе или на нижней полке холодильника. Промой ее под горячей водой и сними пленку.
  2. Нагрей воду с сахаром и солью до растворения, и дай рассолу остыть.
  3. Замочи в нем икру на 10 минут, откинь на дуршлаг и обсуши на салфетках.
  4. Аккуратно переложи икру в стеклянную банку и влей туда оливковое масло.

4. Соленая икра форели в соевом соусе

Соленая икра форели в соевом соусе
Фото: breedfish.ru

Чудесный восточный рецепт из простых ингредиентов.

Время приготовления: 45 минут.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 200 г очищенной икры форели
  • 0.5 ч.л. соли
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 щепотка острого красного перца
Пошаговый рецепт:
  1. Промой икру под проточной водой и дай ей стечь.
  2. Смешай давленый чеснок, соль, масло и острый перец. Добавь соевый соус и лимонный сок. Дай маринаду настояться 10 минут.
  3. Выложи в маринад икру форели, перемешай и дай настояться еще 10 минут.

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5. Икра форели в сахаре

Икра форели в сахаре
Фото: nn.ru

Здесь для маринада используется больше сахара, поэтому икра приобретает немного другой вкус.

Время приготовления: 12 часов.
Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:
  • 400 г очищенной икры форели
  • 1 л воды
  • 50 г сахара
  • 80 г соли
Пошаговый рецепт:
  1. Вскипяти воду, добавь соль и сахар, и провари 3 минуты. Дай рассолу остыть до 45-50 градусов.
  2. Промой икру, выложи в чистую емкость и залей рассолом.
  3. Оставь икру форели в рассоле на 15 минут и отбрось ее на дуршлаг или через марлю.
  4. Дай ей еще минут 15 стечь и обветриться.
  5. Разложи икру в чистые сухие банки и отправь на ночь в холодильник.

6. Соленая икра форели без воды

Соленая икра форели без воды
Фото: myasorubka-kuban.ru

Это так называемый сухой способ засолки, без рассола и замачивания.

Время приготовления: 4 часа.
Количество: 6 порций.

Тебе понадобится:
  • 500 г икры форели
  • 2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. кунжутного масла
Пошаговый рецепт:
  1. Перетри икру в пленке через специальную решетку или любую сетку с ячейками подходящего размера. Суть в том, что пленка должна остаться на сетке, а икринки – отделиться вниз в емкость.
  2. Засыпь икру солью и сахаром, перемешай и оставь на 20 минут под пленкой.
  3. Откинь икру на марлю, дай ей обсохнуть и выложи в стеклянную банку, смазанную кунжутным маслом.
  4. Дай икре еще 3 часа постоять в холодильнике.

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7. Икра форели пряного посола

Икра форели пряного посола
Фото: estethi.blogspot.com

Наверное, самая вкусная соленая икра из всех возможных!

Время приготовления: 24 часа.
Количество: 3 порции.

Тебе понадобится:
  • 200 г очищенной икры форели
  • 500 мл воды
  • 40 г соли
  • 15 г сахара
  • 1 лавровый лист
  • 4 горошины белого перца
  • 5 горошин душистого перца
  • 3 бутона гвоздики
  • 1 щепотка молотого имбиря
Пошаговый рецепт:
  1. Добавь в воду все специи, соль и сахар, и доведи ее до кипения. Провари рассол 2-3 минуты и дай ему остыть под крышкой до 40-50 градусов. Процеди рассол.
  2. Промой икру форели, немного ее обсуши и залей рассолом. Оставь так на 15-20 минут.
  3. Выложи икру на марлю и дай ей полностью стечь. Пусть подсохнет на воздухе еще минут 15.
  4. Разложи икру в стеклянные банки и отправь в холодильник на сутки.

8. Икра форели пятиминутка

Икра форели пятиминутка
Фото: breedfish.ru

Очень быстрый и простой способ приготовления даже для новичков.

Время приготовления: 5 минут.
Количество: 2 порции.

Тебе понадобится:
  • 200 г очищенной икры форели
  • 2 ч.л. соли
Пошаговый рецепт:
  1. Тщательно промой икру под проточной водой и дай ей обсохнуть.
  2. Аккуратно перемешай ее с солью и сложи в стеклянную банку.
  3. Отправь икру в холодильник настояться на ночь или даже на сутки.

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9. Икра форели с солью и лимоном

Икра форели с солью и лимоном
Фото: karel-forel-russa.vsite.biz

Немного лимонной цедры придает икре тонкий и пикантный аромат.

Время приготовления: 24 часа.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 250 г очищенной икры форели
  • 2 ст.л. соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 600 мл воды
  • 1/2 лимона
Пошаговый рецепт:
  1. Сними с лимона тонкую цедру и отдельно выдави сок.
  2. Добавь цедру в воду, доведи до кипения и провари 5 минут. Потом добавь соль и сахар, и провари еще 3 минуты.
  3. Дай маринаду остыть примерно до 50 градусов и процеди.
  4. Залей полученным маринадом промытую икру форели, добавь лимонный сок, и аккуратно перемешай.
  5. Дай икре помариноваться минут 20, откинь на дуршлаг, немного просуши и выложи в стеклянную банку.
  6. Отправь икру на сутки в холодильник.

10. Соленая икра форели с базиликом

Соленая икра форели с базиликом
Фото: apkun.com

Еще один необычный рецепт для любителей разнообразия!

Время приготовления: 1 час.
Количество: 4 порции.

Тебе понадобится:
  • 350 г икры форели
  • 500 мл воды
  • 2 ст.л. соли
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. молотого душистого перца
  • 1 ч.л. сушеного базилика
Пошаговый рецепт:
  1. Смешай с водой соевый соус, соль и все специи. Дай маринаду настояться 20-30 минут.
  2. За это время промой икру форели под горячей водой и сними пленочку. Еще раз промой икринки и немного их обсуши.
  3. Залей икру пряным маринадом и оставь на 15 минут.
  4. Откинь ее на дуршлаг или марлю, снова обсуши и сложи соленую икру в стеклянную банку.
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